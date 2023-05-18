AVVA İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonuyla “SADE” bir yaz…

SOFT TONLAR…
Doğanın en canlı yeşilleri, berrak gökyüzü mavisi, nude ve toprak tonlar koleksiyondaki parçalarla bütünleşiyor.
SEZON KOMBİNLERİ GARDIROBUNDAKİ AVVA PARÇALAR İLE ŞİMDİ ÇOK KOLAY…
Sezonda AVVA erkeğinin gardırobuna; kolay hareket etme imkânı sağlayan oversize ve yuvarlak kesimli parçalar ile slim fit algısını değiştiren kalıplar giriyor. Yumuşacık dokulu serin tutan kumaşıyla yazın en favorisi keten gömlekler, hafif ceketler, rengarenk polo yaka tişörtler, ilhamını doğadan alan blok desenli tiril gömlekler ve alt-üst şort takımlar giriyor.
BASİC GÖRÜNÜMÜN EN İDDİALISI "ÇİZGİ DESENLİ T-SHİRT"…
Yazın en çok ihtiyaç duyulan parçası, sade ve basic görünümün olmazsa olmazı tişörtler, koleksiyonda çizgi deseniyle buluşuyor ve trend iddiasını ortaya koyuyor. Kombinlerinde kararsız kalanlar için enine çizgili tişörtler kurtarıcı kombinlerin favori parçası oluyor.
AVVA İlkbahar/Yaz sezonunda yer alan parçalar ile sade ve kusursuz bir görünüm yakalamak şimdi çok kolay!
AVVA İLKBAHAR-YAZ 2023 KOLEKSİYONU