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Giriş Tarihi: 18.5.2023 18:19

AVVA İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonuyla “SADE” bir yaz…

AVVA İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda doğa ile bütünleşiyor ve koleksiyonun temasında sadelik ön plana çıkıyor. Ruhumuza fazla gelen her şeyden kurtulduğumuz, gardırobumuzu hafiflettiğimiz, sade ama fonksiyonel parçalarla sezonu geçirdiğimiz bir Yaz bizi bekliyor.

AVVA İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonuyla “SADE” bir yaz…

SOFT TONLAR…

Doğanın en canlı yeşilleri, berrak gökyüzü mavisi, nude ve toprak tonlar koleksiyondaki parçalarla bütünleşiyor.

SEZON KOMBİNLERİ GARDIROBUNDAKİ AVVA PARÇALAR İLE ŞİMDİ ÇOK KOLAY…

Sezonda AVVA erkeğinin gardırobuna; kolay hareket etme imkânı sağlayan oversize ve yuvarlak kesimli parçalar ile slim fit algısını değiştiren kalıplar giriyor. Yumuşacık dokulu serin tutan kumaşıyla yazın en favorisi keten gömlekler, hafif ceketler, rengarenk polo yaka tişörtler, ilhamını doğadan alan blok desenli tiril gömlekler ve alt-üst şort takımlar giriyor.

SEZONUN STİL OYUNCUSU "DENİM ON DENİM" PARÇALAR…

Denim kumaşlardan üretilmiş parçaları kendi aralarında kombinleyerek hem trend hem de kusursuz bir görünüm yakalamak mümkün. Avva İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda yer alan denim parçalar ile "denim on denim" görünümün en cool hali seni bekliyor.

BASİC GÖRÜNÜMÜN EN İDDİALISI "ÇİZGİ DESENLİ T-SHİRT"…

Yazın en çok ihtiyaç duyulan parçası, sade ve basic görünümün olmazsa olmazı tişörtler, koleksiyonda çizgi deseniyle buluşuyor ve trend iddiasını ortaya koyuyor. Kombinlerinde kararsız kalanlar için enine çizgili tişörtler kurtarıcı kombinlerin favori parçası oluyor.

AVVA İlkbahar/Yaz sezonunda yer alan parçalar ile sade ve kusursuz bir görünüm yakalamak şimdi çok kolay!

AVVA İLKBAHAR-YAZ 2023 KOLEKSİYONU

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AVVA İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonuyla “SADE” bir yaz…
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