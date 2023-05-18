AVVA İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonuyla “SADE” bir yaz…

BASİC GÖRÜNÜMÜN EN İDDİALISI "ÇİZGİ DESENLİ T-SHİRT"…

Yazın en çok ihtiyaç duyulan parçası, sade ve basic görünümün olmazsa olmazı tişörtler, koleksiyonda çizgi deseniyle buluşuyor ve trend iddiasını ortaya koyuyor. Kombinlerinde kararsız kalanlar için enine çizgili tişörtler kurtarıcı kombinlerin favori parçası oluyor.

AVVA İlkbahar/Yaz sezonunda yer alan parçalar ile sade ve kusursuz bir görünüm yakalamak şimdi çok kolay!

AVVA İLKBAHAR-YAZ 2023 KOLEKSİYONU