Ay Burcu Balık Özellikleri - Ay Burcu Balık Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu Balık özellikleri deyince çoğu kişinin aklına balık burçlarının duygusallığı gelir, ancak çok daha komplike özellikleri olan balık ay burcu diğer tüm burçlarda olduğu gibi, ayrıntılı incelenmelidir. Örneğin, ay burcu Balık kadını özellikleri başka kişisel durumları kapsarken ay burcu Balık erkeği özellikleri çok başka etkileri barındırmaktadır. Peki, ay burcu Balık kimlerle anlaşır? Bu da astroloji konusunda ayrıca ilgi çeken bir konu, gelin hep birlikte inceleyelim.

Ay Burcu Balık Özellikleri

Ay burcu balık olan kişiler genellikle oldukça duygusal, empati kurma yeteneği gelişmiş, fedakar kimselerdir. Bunların yanı sıra hayal dünyası geniş ve romantiklerdir, bütün bu özellikler onları oldukça sevgi dolu bir insan yapabilirken bazen de ne yazık ki duygusal istismara açık bir insan yapabilmektedir. Ay burcu balık kişilerin fedakar ve kabullenen bir yapısı olduğu için özellikle karşısındaki kişiler hırslı ise, tartışmadan ya da aralarındaki mevzu her ne ise balıklar geri çekilen taraf olmaktadır. Mistik konulara ilgisi, olayları duygusal yönden ele alması ay burcu balık özelliklerinden birisidir, bu karakter yapıları bazen onları işin gerçeğinden uzaklaştırıp hadisenin esas noktalarını kaçırmasına neden olabilir. Ay burcu balık kişiler en iyi yengeç ve akrep burçları ile anlaşırlar.

Ay burcu balık simgeleri ise şöyledir;

Gezegen: Jüpiter

Element: Şu

Uğurlu sayıları: 2,6

Gün: Cuma

Renk: Turkuaz

Hayvan: Balık

Uğurlu maden: platin

Uğurlu taş: Akuamarin

Bitki: Nilüfer ve fulya

Ay Burcu Balık Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Ay burcu balık özelliklerinden önce, ay burcunun ne olduğunu, kişilere hangi konularda etki ettiğini belirtmekte fayda var. Ay burcu, insanların güneş burcuna yani esas burcuna dayalı özelliklerinin altında kalan takıntıları, çekinceleri, gizli duygularını belirler. Ay burcu, kişinin doğduğu an Ay'ın bulunduğu konuma göre hesaplanır. Ay burcu balık genel olarak şairane, duygusal ve sezgileri güçlü özellikleriyle bilinir. Ay burcu balık özellikleri kadın ve erkek, ayrıca olumlu ve olumsuz yönler başlıklarında incelendiği zaman çok daha isabetli bilgiler edinebiliriz.

Ay burcu balık kadını özellikleri;

- Romantik ve sağduyuludur.

- İdealleri olan, hırslı değil ancak aklına koyduğunu yapan bir mizaçları vardır.

- Sevdiklerine değer verip, onları maddi manevi ödüllendirmekten haz alırlar.

- Yardımsever yanları çok güçlüdür.

- Aile hayatını çok severler, çocuklar ve annelik kavramı onlar için çok üstündür.

- Sevdiklerini kıskanırlar ama belli etmezler

Ay burcu balık erkeği özellikleri;

- Konuşkan ve eğlenceli bir mizaçları vardır.

- Arkadaşlık kurmayı çok severler.

- Karşıdaki kişiyi dinlemek onlar için anlatmaktan daha hoştur.

- Romantizmi severler ve bunu partnerinden talep edebilirler.

- Olayları manevî yönüyle ele alırlar.

- Karşı cinste anaçlıktan hoşlanırlar.