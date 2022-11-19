Ay Burcu Kova Özellikleri - Ay Burcu Kova Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Ay burcu Kova özellikleri incelendiğinde bu kişilerin genel karakter özelliklerini çözmek mümkün olabilmektedir. Yaşam boyunca insanları etkisi altına alan burçlar onların gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında ay burcu Kova kimlerle anlaşır sorusu da bu burcun insanlarını yakından tanımak için incelenen bir konudur. Ay burcu Kova kadını ve erkeğinin özellikleri ve kişiliğe etkileri nelerdir sorularının tüm yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Ay Burcu Kova Özellikleri

Ay burcu kova olan kişilerin olumlu özellikleri yakından incelendiğinde hem olumlu hem de olumsuz birçok yönleri olduğundan bahsetmek mümkün olabilir. Bu burcun insanların olumlu yanları arasında özellikle ilginç ve arkadaşça tutumlar ilk sıralarda gelir. Bunların yanında entelektüel, icatçı, yenilikçi olmaları da önemli yanları arasında yer alır. Mantıklı ve kalıplara sığmayan kişiler aynı zamanda oldukça hümanist yapıları ile ilgi çekerler. Topluma adanmışlıkları onları oldukça farklı bir yere ulaştırır. Bir yere ait olmayı başaramayan burçlar arasında yer alırlar.

Olumlu yönleri yanında olumsuz yönlerinin varlığından da bahsetmek mümkün olabilir. Bu kişiler oldukça ütopik düşüncelere sahiptir. Başkaldıran yapıları ile öne çıkan bu burcun insanları asi bir yaradılışa sahiptir. Aynı zamanda beklenmedik hareketler sergileyebilir ve tuhaf davranışlar gerçekleştirebilirler. Bazen son derece soğuk ve duygusuz olabilirler. Marjinal kişilikleri ile oldukça farklı bir burç insanı olduklarını söylemek mümkündür.

Ay Burcu Kova Kadını Özellikleri

Ay buru Kova olan kadınların kendilerine has özellikleri vardır. Bu kişiler zeki ve bağımsız özellikleri ile öne çıkarlar. Aynı zamanda bu kadınları geleneksel kalıplar içerisine sokmak çok da mümkün olmaz. Mantıklı yapıları nedeniyle duygularla araları pek iyi değildir. Aynı zamanda son derece entelektüel yapıları vardır.

Ay burcu Kova olan kadınlar kendilerini geliştirmeyi seven ve hayatlarına daima yenilikler katmayı seven kadınlardır. Çevrelerine karşı çok duyarlı olmalarına karşın arkadaş çevreleri diğer burcun insanlarına göre daha azdır. Çok tanıdıkları olsa da güvenebilecekleri kişi sayısı düşünülenden daha az sayıdadır. Duygularla arası kopuk olsa da aileye olan bağlılıkları yüksektir. Eğitime, gelişime oldukça önem verirler.

Ay Burcu Kova Erkeği Özellikleri

Ay burcu kova olan erkekler ise duygusal olarak zayıflıklara düşmeyen yapıları ile dikkati çekerler. Yenilikçi olan bu erkekler aynı zamanda geleneksel olmayan bir yapıları bulunur. Aynı zamanda yanlarında da kendileri gibi birisini isterler. Zeki ve bağımsız olduklarından en zor evlenen burçlar arasında yer alırlar. Gelişime açık olan bu burcun erkekleri özellikle teknolojiye oldukça meraklıdırlar.

Bu burcun insanlarının dikkat etmesi ve öğrenmesi gereken birçok detay bulunur. Duygusal ihtiyaçların fark edilmesi ay burcu Kova olan kişiler açısından büyük bir önem taşır. Duygusal ihtiyaçlarının farkında olunmaması bu kişilerin yalnızlığı tercih etmesine yol açabilmektedir.