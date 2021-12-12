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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Ay görevi çalışmaları sürüyor

Ay görevi çalışmaları sürüyor
Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. Paylaşım Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. Bu görevde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin test ve çalışmaların görüntüleri yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, TBMM genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde "Ay'a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti.

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Ay görevi çalışmaları sürüyor
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