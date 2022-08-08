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Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:32 Son Güncelleme: 8.8.2022 15:58

Ayağı ile gitti, cenazesi çıktı

Almanya’da yaşayan Sibel Bozkurt, tarihsel araştırmalar yaptığı memleketi Erzurum’da yüksek ateş şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede takılan serum sonrası aniden kalbi durdu. Hayatını hayır işlerine adayan ve Kızılay gönüllüsü olan Bozkurt, 6 ay daha kalacağı Erzurum’da tarihsel gerçeklerle kentteki sosyolojik analizlerle dolu bir kitap yazacaktı. 54 yaşındaki kadının ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumunun raporundan sonra netlik kazanacak.

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Ayağı ile gitti, cenazesi çıktı

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 54 yaşındaki Sibel Bozkurt, memleketi Erzurum'un tarihini araştırarak bir kitap yazmak için çalışmalara başlamıştı. Avrupa Kadınca Dergisi ve Kanal Avrupa'da görev yapan ve yardım çalışmaları ile tanınan Bozkurt, yaklaşık 2 aydır Erzurum'da araştırmalarını yürütüyordu.

Babası eski bir milletvekili olan Bozkurt, babasından kalan maaşların tamamını Kızılay'a bağışlamış ve hayatını yardım faaliyetleri için adamıştı. Erzurum'da araştırmalara başladığından beri birçok köyde kadınların yardımına koşan Bozkurt, geçtiğimiz günlerde çalıştığı sırada ateşi yükselmeye başladı. Çalışmalarına bir süre ara vererek, Erzurum Şehir Hastanesine gitti. Acil serviste yaşadığı şikayetleri anlattıktan sonra kendisine tedavi amacıyla serum takıldı. Serum ile birlikte fenalaşan Bozkurt'un aniden kalbi durdu. Acil serviste doktorların yoğun müdahalesi Bozkurt'u kurtarmaya yetmedi.

Aniden hayatını kaybeden Bozkurt'un ölüm sebebi ise çıkacak olan Adli Tıp Kurumu raporunun ardından belli olacak. Talihsiz kadının ölüm sebebinin köy ziyaretleri sırasında vücudunun bazı bölümlerinde yaralanması ve bu yaralardan aldığı enfeksiyonlar olduğu tahmin edilirken, Bozkurt'un kene ısırması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği de iddia edildi. Hayatını kaybeden Sibel Bozkurt, Erzurum'da 6 ay daha kalmayı planlıyordu. Kentin tarihi araştırmalarını yaptıktan sonra sosyolojik bir analiz kitabı yazmayı hedefleyen Bozkurt'un cenazesi ise Kocaeli'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Bozkurt'un bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Ayağı ile gitti, cenazesi çıktı
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