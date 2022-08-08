Ayağı ile gitti, cenazesi çıktı

Aniden hayatını kaybeden Bozkurt'un ölüm sebebi ise çıkacak olan Adli Tıp Kurumu raporunun ardından belli olacak. Talihsiz kadının ölüm sebebinin köy ziyaretleri sırasında vücudunun bazı bölümlerinde yaralanması ve bu yaralardan aldığı enfeksiyonlar olduğu tahmin edilirken, Bozkurt'un kene ısırması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği de iddia edildi. Hayatını kaybeden Sibel Bozkurt, Erzurum'da 6 ay daha kalmayı planlıyordu. Kentin tarihi araştırmalarını yaptıktan sonra sosyolojik bir analiz kitabı yazmayı hedefleyen Bozkurt'un cenazesi ise Kocaeli'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Bozkurt'un bir çocuğunun olduğu öğrenildi.