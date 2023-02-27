Ayağı kırılan eşini enkazdan sırtında çıkaran depremzede o anları anlattı

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZ EL ATTI VE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLADI"

Baklavacı, deprem sırasında bütün duvarların üstlerine gelmeye başladığını ve evlerinin yıkıldığı belirtti.

O anda eşinin ayağına büyük bir parça düştüğünü ve ayağının kırıldığını ifade eden Baklavacı, "Küçük oğluma, 'oğlum sen hemen atla kendini kurtar, bizi bırak' dedim. Sonra dışarı çıkmak için eşimi sırtıma aldım ama molozlar kapının önüne yıkılmış, kapı açılmadı. Hanımı kapının üzerindeki boşluktan çıkardım. Sonra büyük oğlum ablasındaydı, o geldi ve annesini hastaneye götürdü. Allah yardımcımız olsun. Dediğim gibi devlet büyüklerimiz el attı ve her türlü imkanı sağladı." dedi.

Kolunda, ayağında kırıklar ve vücudunda doku ezilmeleri olan Cemile Baklavacı da evden çıkmaya çalışırken üzerine duvarın yıkıldığını ve eşinin hemen üzerine düşen duvarı kaldırıp, kendisini sırtına aldığını belirtti.

Bu sırada ayağının sallandığını fark ettiğini anlatan Baklavacı, şunları söyledi:

"İlk olarak Adana'daki hastaneye gittik. Ardından burada yoğunluk olduğu için Mersin'deki hastaneye gitmek istedik ancak doktor 'sizi tehlikeye atamam' dedi. Meğer ayağımın kesilmesini bekliyorlarmış. Üçüncü gün ağabeyim imza attı ve beni hastaneden çıkardılar. Sonra Kırıkkale'ye getirdiler. Allah razı olsun buradaki doktorlarımızdan. Hepsi çok güzel ilgilendi. Çok teşekkür ederim."