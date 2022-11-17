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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Ayağı kırılan kedi, acil servise kendisi gitti

Ayağı kırılan kedi, acil servise kendisi gitti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayağı kırıldığı için seken kedi gittiği hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay, Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen sokak kedisi, adeta sağlık çalışanlarından yardım istedi. Kedinin acil servise gelerek kapıdan girişi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarda acil serviste bir süre bekleyen kedinin, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görülüyor. Sağlık çalışanlarının görev yaptığı sırada cerrahi müdahale odasına sekerek giren kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, hemen müdahale etti. Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı. Sağlık çalışanları tarafından "Davşo" isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servise gelerek tedavisine devam ediyor. İHA

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Ayağı kırılan kedi, acil servise kendisi gitti
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