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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:30

Ayağı kırılan seçmen sedye üzerinde oyunu kullandı

Bolu'da huzurevine konulan sandıklarda vatandaşlar oyunu kullandı. Trafik kazasında ayağı kırılan bir seçmen de oyunu ambulansla götürüldüğü okulda sedye üzerinde kullandı.

DHA
Ayağı kırılan seçmen sedye üzerinde oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bolu'da da oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için mahallelerindeki okullara gittiler. Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzurevinde kalan vatandaşlar için sandık kuruldu. Huzurevi sakinleri kaldıkları binaya kurulan sandıklara gelerek oylarını kullandı.
Geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağı kırılan Rıza Cırık (59) oy kullanmaya gitmek için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri Cırık'ı Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan evinden sedyeyle alarak oyunu kullanması için aynı mahallede bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'ne götürdü. Cırık, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle götürüldüğü 1007 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyen Cırık, oy kullanması için kendisine yardımcı olan sağlık ekiplerine de teşekkür etti.

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Ayağı kırılan seçmen sedye üzerinde oyunu kullandı
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