Ayağına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde deniz üzerinde balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine ceset kıyıya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Yapılan ilk incelemelerde kadın cesedinin halıya sarılı şekilde olduğu ve halıya zincirle bağlı yaklaşık 10 kilo ağırlığında bir dambıl bağlı olduğu görüldü. Elleri ve kollarının bağlı olduğu belirlenen cesedin 24 yaşındaki Sedef G.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis kadının bir cinayete kurban gittiği değerlendirmesinde bulunurken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.