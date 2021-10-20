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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:25

Ayağına kıymık batan vatandaş öldü!

DHA
Ayağına kıymık batan vatandaş öldü!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ayağına kıymık batan Hüseyin Kobyaoğlu enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu'nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova'da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi

Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu'nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Ayağına kıymık batan vatandaş öldü!
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