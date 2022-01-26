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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Ayağınıza taş değmesin

Ayağınıza taş değmesin

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye esnasında sokakta yalnız başına dolaşırken gördüğü yaşlı kadına duyarsız kalmadı. Önce kadını evine götürüp sobasını yaktılar, sonra da ihtiyaçlarını karşıladılar

Kocaeli Gebze ilçesinde yaşanan ve mahalle muhtarı tarafından kayıt altına aldıktan sonra, sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, izleyen herkesin yüreğini ısıttı. Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesinde, yalnız başına yaşayan ve akşam saatlerinde odunu bittiği için dışarıya çıkan yaşlı kadın, o esnada bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Yaşlı kadının akşam saatinde yalnız başına dolaşmasına duyarsız kalmayan polis ekipleri, hemen kendisine yanına gitti. Polis memurlarının "Anneciğim ne yapıyorsun burada, nerede oturuyorsun bir ihtiyacın var mı?" soruları yöneltilen yaşlı kadının "Evim burada, odunum bitti. Üşüdüm oğul" demesi ile birlikte, polis memurları harekete geçti. Bir yandan yaşlı kadın daha fazla üşümemesi için araca alınarak evine götürülürken, diğer yandan Mahalle Muhtarı ile irtibata geçilerek odun temin edildi. Muhtarlık tarafından temin edilen odunları eve taşıyan polis ekipleri, yaşlı kadının sobasını da yakıp duasını aldıktan sonra evden ayrıldı. Gebze Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı, öncesi bir vatandaş sonrası kendi tarafından kayıt altına alınan video görüntülerini sosyal medyada paylaşarak polislere teşekkür etti.

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Ayağınıza taş değmesin
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