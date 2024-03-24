Ayak hastalığı uzmanına “ayak işleri yapmaya devam et” dedi... Savcılıktan ‘işe saygı’ soruşturması

İstanbul'da özel bir sağlık merkezinin yetkilisi uzman podolog (ayakları etkileyen hastalıklarla ilgilenen sağlık alanında görevli) olarak görev yapan Elif Demir, merkezinden sağlık hizmeti alan hastası Ali Ü. ile adliyelik oldu. Tarafları karşı karşıya getiren olay geçen yıl ağustos ayında İstanbul Üsküdar'da gerçekleşti. İddiaya göre ayak bakım ve nasır tedavisi alan Ünver, işlem sonucunda ücretli olarak satılan ayak atel aparatını ücretsiz olarak talep etti. Talebi karşılık görmeyince bir şikayet sitesine merkezi kötüleyici yorumlar yapmakla tehdit eden hasta, aparatı ücretsiz alma noktasında ısrarlarına devam etti.

"GÜLÜMSEME SIKINTINIZ VAR"

Daha sonra sağlık merkezini arayan Ali Ü, telefonda podolog Elif Demir'e hakaretler yağdırdı. "Gülümsemeyle ilgili sıkıntılarınız var, kaya olduğunuza eminim. Firma aleyhine her şeyi yapacağım. Acıdım sana, berbat haldesin, ayak temizlemeye devam et, hak ettiğin yerdesin" dedi ve şikayet sitesinde de yorumlar yaptı.

Bunun üzerine aldığı ses kaydıyla savcılığa başvuran Demir, hastasının asılsız söylemlerini internet ortamında binlerce kişiye ulaştırarak müşteri potansiyelini azalttığını ve şahsına yapılan hakaretlerin sırf ücretsiz ürün vermemesi nedeniyle olduğunu söyledi.

"KİŞİSEL DÜŞÜNCEMİ PAYLAŞTIM"

İfadesi alınan şüpheli Ali Ü. ise ailesiyle birlikte aldığı tedaviden sonra memnun kalmadığını ve kişisel düşüncesini şikayet sitesinde paylaştığını söyledi. İşlemlerin steril yapılmadığını, kendisine satılan aparatın piyasa fiyatlarının üzerinde olması nedeniyle indirim istediğini dile getirdi. Kendisinin hakaret ve tehdide maruz kaldığını ile sürdü.

SAVCILIKTAN İŞE SAYGI VURGUSU

Savcılık ise ses kaydını bilirkişiye gönderdi ve hakaret tespiti yaptı. Ali Ü'nün podolog Elif Demir'e "Acıdım sana, berbat haldesin. İşine bak, ayak işleri yapmaya devam et. Hak ettiğin yerdesin, hayatım bye" diyerek yapmış olduğu işten dolayı aşağılayıcı bir şekilde konuştuğunu vurguladı. Şüphelinin savunmasında soruşturmayla ilgili olmayan konuları anlattığını belirten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.