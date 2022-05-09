Ayak parmağı eline dikildi

Şanlıurfa'da iş kazasında sağ elinin başparmağı kopan 27 yaşındaki işçi Mehmet Sargın, el fonksiyonunu büyük ölçüde kaybetti. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar 4 aylık süre içerisinde yaptıkları farklı ameliyatlarla daha az işlevi olan ayak parmağını, başparmağın yerine dikti. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren doktorlardan plastik cerrahi uzmanı Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan da hastanede parmağı ve kolu kopan çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini söyledi.