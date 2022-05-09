Haberler Yaşam Haberleri Ayak parmağı eline dikildi
Giriş Tarihi: 10.5.2022

Ayak parmağı eline dikildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ayak parmağı eline dikildi
Şanlıurfa'da iş kazasında sağ elinin başparmağı kopan 27 yaşındaki işçi Mehmet Sargın, el fonksiyonunu büyük ölçüde kaybetti. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar 4 aylık süre içerisinde yaptıkları farklı ameliyatlarla daha az işlevi olan ayak parmağını, başparmağın yerine dikti. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren doktorlardan plastik cerrahi uzmanı Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan da hastanede parmağı ve kolu kopan çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...
Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Osmanlı’da Tansu mes’elesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayak parmağı eline dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA