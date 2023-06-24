Ayakkabı bağcığıyla asılı halde bulundu

D-100 Karayolu üzeri Çayırova İlçesi Bayramoğlu Kavşağında meydana gelen olayda, İstanbul İstikametine gitmekte olan bazı sürücüler, ağaçta asılı halde bir erkek cesedi olduğunu fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları incelemede henüz kimliği tespit edilemeyen şahısın öldüğünü belirledi.

Kendi ayakkabı bağcığı ile ağaca asılı halde bulunan ve üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli işlemler için morga kaldırıldı. Emniyet güçleri olayal ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.