Ayakkabı boyacısından anlamlı bağış: AFAD’a aktaracağım

49 yaşındaki ayakkabı boyacısı Bayram Bozay, "15 yıldır boyacılık yaparak evimi geçindiriyorum. Depremde düzenlenen kampanyaya benim de bir katkım olsun istedim. Bir kampanya başlattım arkadaşlar da yardımcı oldular. Ayakkabısını boyatanlar 10 lira yerine 20 lira verdi kimi 50 veya 100 lira verdi. Yaklaşık 3 bin 500 lira para biriktirdim. Parayı Allah izin verirse banka hesabımdan AFAD'a aktaracağım. Yüreğimiz yanıyor, biz de Elazığ olarak bir deprem yaşadık. Depremin ne olduğunu hepimiz de iyi biliyoruz, kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Arkadaşlar duymuşlar kampanya başlattığımı sağ olsunlar gelip ayakkabılarını boyatıp gidiyorlar. Çok güzel bir tepki aldım. Benim elimden bu geliyor. İnşallah daha da faydalı olacağız, olmak zorundayız. Devletimizin yanında olmamız lazım. 10 lira da olsa yardım yapmak lazım. Devletimiz büyüktür inşallah bizlere gerek kalmadan bu işin altından kalkacağına inanıyorum" dedi.