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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:43 Son Güncelleme: 8.10.2022 11:51

Ayakkabı hırsızı çift tutuklandı

Adana’da apartman önlerinde bulunan ayakkabıları çalarken yakalanan ve vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen sevgili çift tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ayakkabı hırsızı çift tutuklandı

Adana'da girdikleri 2 apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalarken yakalanınca mahalleli tarafından linç edilmek istenen E. Y. (35) ile sevgilisi D. D. (35) tutuklandı.

EV SAHİBİNE YAKALANDI

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmanda meydana geldi. E. Y. ile sevgilisi D. D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. D.D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, E.Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, önceki gün de Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalışırken, ev sahibine yakalandı.

KAMERALARA YANSIDI

Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, emniyete götürdü. 'Uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgili çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Ayakkabı hırsızı çift tutuklandı
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