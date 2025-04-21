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Giriş Tarihi: 21.4.2025 18:25 Son Güncelleme: 21.4.2025 20:14

Ayakkabı deposunda çıkan yangın zorlukla söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katındaki ayakkabı deposunda yangın çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ayakkabı deposunda çıkan yangın zorlukla söndürüldü

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ayakkabı deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle iş merkezi boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, daha fazla büyümeden ve binayı sarmadan itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

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Ayakkabı deposunda çıkan yangın zorlukla söndürüldü
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