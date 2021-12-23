Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İstanbul'da yangın! 6 katlı ayakkabı fabrikası yanıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:56 Son Güncelleme: 23.12.2021 17:17

Son dakika haberi: İstanbul'da yangın! 6 katlı ayakkabı fabrikası yanıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika haberi: İstanbul’da yangın! 6 katlı ayakkabı fabrikası yanıyor

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yer alan bir sanayi sitesindeki 6 katlı ayakkabı tabanı imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede korku dolu anlara neden olan yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı öğrenilirken, imalathane ise kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Korkutan yangın Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yer alan bir sanayi sitesindeki 6 katlı ayakkabı tabanı imalathanesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İçeride işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçiler can havliyle soluğu dışarıda aldı. Binadan yükselen alevler çevre ilçelerden de fark edilirken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarıyla kontrol altına alınırken, çatıda mahsur kalan 2 işçi ise merdiven aracıyla kurtarıldı.

ZİFİRİ KARANLIK OLDU

İmalathanede çalıştığı esnada yangın çıktığını belirten Necati Ak "Bir anda duman kokusu aldık, hemen çıkışa koştuk. Etraf bir anda zifiri karanlığa döndü. Sağ salim yara almadan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
Dövizden TL’ye kar ederek geçin! İşte yeni modelin detayları
Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı
SON DAKİKA | Dolar kuru 1 ayın en düşük seviyesini gördü! Döviz kurları tepetaklak...
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödeyecek
Aksaray'da öğretmen öğrenciye yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan döviz kurları açıklaması: İhlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceğiz
SON DAKİKA: Osman Kavala hakkında karar!
SON DAKİKA | Bakan Nebati'den döviz kurları için çarpıcı açıklama: Spekülatörleri tespit ettik
Soru yazının sonunda
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul'da yangın! 6 katlı ayakkabı fabrikası yanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA