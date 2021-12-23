Son dakika haberi: İstanbul’da yangın! 6 katlı ayakkabı fabrikası yanıyor

Korkutan yangın Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yer alan bir sanayi sitesindeki 6 katlı ayakkabı tabanı imalathanesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İçeride işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçiler can havliyle soluğu dışarıda aldı. Binadan yükselen alevler çevre ilçelerden de fark edilirken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarıyla kontrol altına alınırken, çatıda mahsur kalan 2 işçi ise merdiven aracıyla kurtarıldı.

ZİFİRİ KARANLIK OLDU



İmalathanede çalıştığı esnada yangın çıktığını belirten Necati Ak "Bir anda duman kokusu aldık, hemen çıkışa koştuk. Etraf bir anda zifiri karanlığa döndü. Sağ salim yara almadan kurtulduk" ifadelerini kullandı.