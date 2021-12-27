Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine girip 39 çift ayakkabı çalan hırsızların peşine düştü. S.S.Ç., M.İ. A.E. ve M.H. isimli yabancı uyruklu hırsızları başka bir işyerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayan polis yaptığı soruşturma sonucu aynı kişilerin Antakya'nın Narlıca Mahallesinde bir motosikleti çaldıklarını da ortaya çıkardı. Çalıntı ayakkabılar ve motosiklet sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.S.Ç., M.İ. A.E. ve M.H. isimli yabancı uyruklu hırsızlar adli makamlara sevk edildi.