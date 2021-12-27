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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:04 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:04

Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

Hatay’da bir işyerine girerek 39 çift ayakkabıyı çalan hırsızlar, başka bir işyerinde hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 hırsız adli makamlara sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine girip 39 çift ayakkabı çalan hırsızların peşine düştü. S.S.Ç., M.İ. A.E. ve M.H. isimli yabancı uyruklu hırsızları başka bir işyerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayan polis yaptığı soruşturma sonucu aynı kişilerin Antakya'nın Narlıca Mahallesinde bir motosikleti çaldıklarını da ortaya çıkardı. Çalıntı ayakkabılar ve motosiklet sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.S.Ç., M.İ. A.E. ve M.H. isimli yabancı uyruklu hırsızlar adli makamlara sevk edildi.

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Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı
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