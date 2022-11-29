Ayakkabı Nasıl Beyazlatılır? Sararmış Beyaz Bez ve Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir ve Beyazlar?

Beyaz ayakkabılar her kombine uyum sağlıyor. Bu nedenle beyaz ayakkabıların sararması kötü bir durum oluyor. Ayakkabı nasıl beyazlatılır sorusu tam bu noktada devreye giriyor. Evde ayakkabı beyazlatma yöntemleri sararmış ayakkabı nasıl düzelir sorusunu soran herkesin ilgisini çekiyor. Peki, sararmış ayakkabı nasıl beyazlar, sararan ayakkabı tabanı beyazlatma yöntemleri nelerdir? Konu hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.

Sararmış Beyaz Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Beyaz ayakkabıları yıkamak için pek çok insan çamaşır makinesini kullanıyor. Fakat bu işlem çoğu zaman ayakkabılara zarar verebilir. Bu nedenle evinizde sararmış spor ayakkabılarınızı daha farklı bir yöntemle temizleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek sararmış beyaz ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz:

Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri yanınıza alın. Bunlar eski bir diş fırçası, diş macunu ve ıslak bir bez.

Ardından ayakkabılarınızın bağcıklarını çıkarın. Bağcıkları makinede yıkayabilirsiniz.

Diş fırçasının üzerine diş macunu sıkın ve sararan bölgeleri fırçalayın.

Ardından nemli bez ile ayakkabınızı silin. Ayakkabınızın tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Eğer spor ayakkabınız deriyse, vazelin sürebilirsiniz. Bu sayede ayakkabınız kuruyup çatlamayacak.

Sararmış Bez Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Sararmış bez spor ayakkabılarınızı temizlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler nemli iki bez ve şampuan.

Nemli bez üzerine şampuan sıkın ve ayakkabınızı nazikçe silin.

Ardından temiz olan bez ile ayakkabınızın üzerindeki şampuanı alın.

Artık ayakkabılarınız tertemiz! Dilerseniz bu işlemi şampuan yerine çamaşır deterjanı ile de yapabilirsiniz. Bez yerine diş fırçası da kullanabilirsiniz. Bu noktada tek dikkat etmeniz gereken ayakkabınıza sert bir şekilde bastırmamak. İşte bu kadar.

Sararmış Ayakkabı Tabanı Nasıl Temizlenir?

Beyaz ayakkabıların en çok sararan bölgelerinden biri de tabanlarıdır. Özellikle güneş etkisi ve çeşitli kirlerle doğrudan temas etmesi nedeniyle ayakkabının tabanları daha hızlı bir şekilde sararır. Bu nedenle beyaz ayakkabıların tabanlarını daha sık temizlemek gerekir. Sararmış beyaz ayakkabı tabanını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: