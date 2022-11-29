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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:06 Son Güncelleme: 29.11.2022 11:06

Ayakkabı Nasıl Beyazlatılır? Sararmış Beyaz Bez ve Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir ve Beyazlar?

Ayakkabı nasıl beyazlatılır sorusu her mevsim en sık karşılaşılan sorular arasında yer alır. Yaz mevsiminde güneşten sararan ayakkabılar, kışın ise yağmurda lekelenen ayakkabılar herkesin kabusu elbette. Yazın güneşten sararmış ayakkabı nasıl beyazlar ya da evde ayakkabı beyazlatma yöntemleri nelerdir sorusunu siz de mutlaka sormuşsunuzdur. Bu yazımızda sizin için sararan ayakkabı tabanı beyazlatma ve sararmış ayakkabı nasıl düzelir sorularının yanıtını derledik.

Ayakkabı Nasıl Beyazlatılır? Sararmış Beyaz Bez ve Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir ve Beyazlar?

Beyaz ayakkabılar her kombine uyum sağlıyor. Bu nedenle beyaz ayakkabıların sararması kötü bir durum oluyor. Ayakkabı nasıl beyazlatılır sorusu tam bu noktada devreye giriyor. Evde ayakkabı beyazlatma yöntemleri sararmış ayakkabı nasıl düzelir sorusunu soran herkesin ilgisini çekiyor. Peki, sararmış ayakkabı nasıl beyazlar, sararan ayakkabı tabanı beyazlatma yöntemleri nelerdir? Konu hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.

Sararmış Beyaz Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Beyaz ayakkabıları yıkamak için pek çok insan çamaşır makinesini kullanıyor. Fakat bu işlem çoğu zaman ayakkabılara zarar verebilir. Bu nedenle evinizde sararmış spor ayakkabılarınızı daha farklı bir yöntemle temizleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek sararmış beyaz ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz:

  • Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri yanınıza alın. Bunlar eski bir diş fırçası, diş macunu ve ıslak bir bez.
  • Ardından ayakkabılarınızın bağcıklarını çıkarın. Bağcıkları makinede yıkayabilirsiniz.
  • Diş fırçasının üzerine diş macunu sıkın ve sararan bölgeleri fırçalayın.
  • Ardından nemli bez ile ayakkabınızı silin. Ayakkabınızın tertemiz olduğunu göreceksiniz.
  • Eğer spor ayakkabınız deriyse, vazelin sürebilirsiniz. Bu sayede ayakkabınız kuruyup çatlamayacak.

Sararmış Bez Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Sararmış bez spor ayakkabılarınızı temizlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler nemli iki bez ve şampuan.
  • Nemli bez üzerine şampuan sıkın ve ayakkabınızı nazikçe silin.
  • Ardından temiz olan bez ile ayakkabınızın üzerindeki şampuanı alın.

Artık ayakkabılarınız tertemiz! Dilerseniz bu işlemi şampuan yerine çamaşır deterjanı ile de yapabilirsiniz. Bez yerine diş fırçası da kullanabilirsiniz. Bu noktada tek dikkat etmeniz gereken ayakkabınıza sert bir şekilde bastırmamak. İşte bu kadar.

Sararmış Ayakkabı Tabanı Nasıl Temizlenir?

Beyaz ayakkabıların en çok sararan bölgelerinden biri de tabanlarıdır. Özellikle güneş etkisi ve çeşitli kirlerle doğrudan temas etmesi nedeniyle ayakkabının tabanları daha hızlı bir şekilde sararır. Bu nedenle beyaz ayakkabıların tabanlarını daha sık temizlemek gerekir. Sararmış beyaz ayakkabı tabanını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Öncelikle ayakkabı tabanını hafif bir şekilde nemlendirin. Bu noktada nemlendirme işlemini abartmamanız gerekir.
  • Ardından eski bir diş fırçasının üzerine bir miktar deterjan ya da diş macunu sürün.
  • Ayakkabınızın tabanını oval hareketlerle temizleyin. Eğer inatçı lekeler var ise deterjanı bir süre ayakkabı tabanı üzerinde bekletin.
  • Son olarak nemli bir bez ile ayakkabı tabanınızı silin.

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Ayakkabı Nasıl Beyazlatılır? Sararmış Beyaz Bez ve Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir ve Beyazlar?
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