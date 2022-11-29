Ayakkabı Nasıl Beyazlatılır? Sararmış Beyaz Bez ve Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir ve Beyazlar?

Beyaz ayakkabılar her kombine uyum sağlıyor. Bu nedenle beyaz ayakkabıların sararması kötü bir durum oluyor. Ayakkabı nasıl beyazlatılır sorusu tam bu noktada devreye giriyor. Evde ayakkabı beyazlatma yöntemleri sararmış ayakkabı nasıl düzelir sorusunu soran herkesin ilgisini çekiyor. Peki, sararmış ayakkabı nasıl beyazlar, sararan ayakkabı tabanı beyazlatma yöntemleri nelerdir? Konu hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.
Beyaz ayakkabıları yıkamak için pek çok insan çamaşır makinesini kullanıyor. Fakat bu işlem çoğu zaman ayakkabılara zarar verebilir. Bu nedenle evinizde sararmış spor ayakkabılarınızı daha farklı bir yöntemle temizleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek sararmış beyaz ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz:
Sararmış bez spor ayakkabılarınızı temizlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Artık ayakkabılarınız tertemiz! Dilerseniz bu işlemi şampuan yerine çamaşır deterjanı ile de yapabilirsiniz. Bez yerine diş fırçası da kullanabilirsiniz. Bu noktada tek dikkat etmeniz gereken ayakkabınıza sert bir şekilde bastırmamak. İşte bu kadar.
Beyaz ayakkabıların en çok sararan bölgelerinden biri de tabanlarıdır. Özellikle güneş etkisi ve çeşitli kirlerle doğrudan temas etmesi nedeniyle ayakkabının tabanları daha hızlı bir şekilde sararır. Bu nedenle beyaz ayakkabıların tabanlarını daha sık temizlemek gerekir. Sararmış beyaz ayakkabı tabanını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: