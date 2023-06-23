Ayakkabı silah sayıldı

İstanbul Üsküdar'da bir apartmanın üst katında oturan Özgür Ö. halı silkeleyip alt katta oturan komşunun evine pislik doldurunca taraflar adliyelik oldu. İddiaya göre Özgür Ö. geçen yıl şubatta evinin camından aşağıya halı silkeliyordu. Durumdan rahatsız olan alt komşu Salih Ö., şikâyetini dile getirerek, "Pisliğiniz evime giriyor, çocuğum da rahatsız oluyor" dedi ve evinde meydana gelen pisliğin görüntüsünü aldığı videoyu gösterdi. Halı silkeleyen komşu da "Nefes de mi almayalım, halı silkelerken sizi mi gözetleyeceğiz" diye tepki verdi. İkili apartmanda kavga etmeye başladı. Salih Ö.'nün kayınpederi Ramazan İ., Özgür Ö.'ye tekme attı. Taraflar davalık oldu. Savcılık, kayınpeder Ramazan İ.'nin tekme attığı sırada ayağında bulunan ayakkabıyı silahtan sayarak kayınpederin "Silahla kasten yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapsini istedi. Savcılık halı silkeleyen ve darp edilen Özgür Ö.'ye de dava açtı. Üst katta oturması ve aşağıya halı ve çeşitli eşyasını silkelediğini ve bu durumun alt komşu Salih Ö.'ye rahatsızlık verdiğini kaydeden savcılık, Özgür Ö.'ye "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.