Ayakkabı ustasını emniyet kemeriyle boğmuştu: Cinsel saldırıya uğradım!



'CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI, BASKI KURDUĞUNU SÖYLEDİ'



Tutuklu sanık Buket Çelik, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Buket Çelik'in dışında duruşmaya avukatı Kasım Şimşek, Öz'ün ailesinin avukatlarından Mehmet Onur Özkılınç da katıldı. İlk duruşmada Buket Çelik ile sanığın oğlunun da aralarında bulunduğu bazı tanıklar dinlendi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Buket Çelik'e söz verildi. Hakkı Öz ile birlikteliğinin bulunmadığını, uzaktan akraba olduklarını söyleyen Çelik, 2021 yılında sosyal medya üzerinden konuşmaya başladıklarını, ilk olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldiklerini, günübirlik bir evde maktulün cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Bir süre görüşmediklerini, ardından kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine iyi niyetine inanarak İzmir'e geldiğini belirten Çelik, Hakkı Öz'ün kendisine ev tutmasında yardımcı olduğunu ve ev eşyası getirdiğini de sözlerine ekledi. Geçen sürede Hakkı Öz'ün, kendisiyle cinsel birliktelik yaşamak istediğini ancak defalarca reddettiğini de kaydeden Çelik, 2 kez daha cinsel saldırıya uğradığını, eski eşi ve nişanlısı dahil başka erkeklerle görüşmemesi için baskı kurduğunu da sözlerine ekledi.



SANIK, OĞLUNUN ADI KARIŞINCA KARŞILIK VERMİŞ



Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını da söyleyen Buket Çelik, olay günü oto tamircisi olan maktulün arkadaşı Orhan Başak'ın dükkanına araçla gittiklerini kaydetti. Burada Öz'ün kendisine mermi gösterip ölümle tehdit ettiğini, iş yeri sahibi Başak'ın da olayı görüp duyduğunu ifade etti. Olay anında ise Öz'ün kendisini ıssız bir yere götürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu, karşı koyunca ısırıp vurmaya başladığını kaydetti. Bunu gören trans bir bireyin 'yardım ister misin?' diye sorması üzerine 'evet' dediğini de kaydetti. Hakkı Öz'e kesinlikle vurmadığını, eliyle yüzünü kapatarak kendisini korumak istediğini belirten Buket Çelik, ancak maktulün 15 yaşındaki oğluna da cinsel saldırıda bulunup, öldüreceğini söylemesi üzerine araç içerisinde ayağa kalkıp şoför kısmında oturan Öz'ün üzerine çıkarak, arkadan bağlı emniyet kemerini boynuna doladığını kaydetti. 1 dakika böyle kaldıktan sonra, yolcu kısmından araçtan indiğini, Öz'ün kollarını salladığını, geri dönüp bir daha bakmadığını, bu sırada maktulün ortağı Veysi Kıno'yu arayıp yardım istediğini, kısa bir süre sonra ise polisin yanına geldiğini ve ekip otosuna alındığını da sözlerine ekledi.