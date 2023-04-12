Ayakkabılar 1 TL, halılar kilosu 100 TL’ye satıldı!

Ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleri ile yarıştı. Salman zaman zaman şehir dışından ürün getirdiğini ve 1 TL gibi rakamlara zarar etmeden sattığını söyledi. 1 litrelik suyun 3 TL'den satıldığını hatırlatan Salman, kendilerinin ise ayakkabı ve terlikleri sadece 1 TL'den sattıklarını vurguladı.