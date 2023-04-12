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Giriş Tarihi: 12.4.2023 11:27

Ayakkabılar 1 TL, halılar kilosu 100 TL'ye satıldı!

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında tezgah açan bir esnaf elinde kalan ayakkabı ve terlikleri 1 TL’den, halıları ise kilogramı 100 TL’den sattı. Vatandaşların yoğu ilgi gösterdiği tezgahta ürünler kısa süre de tükendi.

İHA
Ayakkabılar 1 TL, halılar kilosu 100 TL’ye satıldı!

Şehir dışından geldiği belirtilen Nafi Salman isimli esnaf Dinar pazarında tezgah açtı. Salman elinde kalan ayakkabı ve terlikleri 1 TL'den satmaya başladı. Bunu duyan vatandaşlar ise tezgaha akın etti.

Ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleri ile yarıştı. Salman zaman zaman şehir dışından ürün getirdiğini ve 1 TL gibi rakamlara zarar etmeden sattığını söyledi. 1 litrelik suyun 3 TL'den satıldığını hatırlatan Salman, kendilerinin ise ayakkabı ve terlikleri sadece 1 TL'den sattıklarını vurguladı.

Ürün alan vatandaşlar ise fiyatı duyunca önce şaşırdıklarını ardından tezgahın başına geldiklerini ifade etti.

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Ayakkabılar 1 TL, halılar kilosu 100 TL'ye satıldı!
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