Ayakkabılar 1 TL, halılar kilosu 100 TL’ye satıldı!

Şehir dışından geldiği belirtilen Nafi Salman isimli esnaf Dinar pazarında tezgah açtı. Salman elinde kalan ayakkabı ve terlikleri 1 TL'den satmaya başladı. Bunu duyan vatandaşlar ise tezgaha akın etti.
Ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleri ile yarıştı. Salman zaman zaman şehir dışından ürün getirdiğini ve 1 TL gibi rakamlara zarar etmeden sattığını söyledi. 1 litrelik suyun 3 TL'den satıldığını hatırlatan Salman, kendilerinin ise ayakkabı ve terlikleri sadece 1 TL'den sattıklarını vurguladı.