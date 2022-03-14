Ayakkabıları denerken harekete geçtiler! Ustalıkla çantaları çaldılar

A.Ö. ve A.U. isimli yankesicileri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri yakaladı. İddialara göre iki yankesici; mağazalara girerek alışveriş yapan insanların anlık dalgınlıklarından faydalanarak çantalarını çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yankesiciler o görüntülerden kimlikleri tespit edilerek yakalandı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen A.Ö. isimli yankesici tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.