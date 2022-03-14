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Giriş Tarihi: 14.3.2022 13:09

Ayakkabıları denerken harekete geçtiler! Ustalıkla çantaları çaldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ayakkabıları denerken harekete geçtiler! Ustalıkla çantaları çaldılar

İstanbul Şişli’de girdikleri mazağalarda ayakkabı deneyen kadınların anlık dalgınlıklarından faydalanarak çantalarını çalan iki kişi Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

A.Ö. ve A.U. isimli yankesicileri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri yakaladı. İddialara göre iki yankesici; mağazalara girerek alışveriş yapan insanların anlık dalgınlıklarından faydalanarak çantalarını çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yankesiciler o görüntülerden kimlikleri tespit edilerek yakalandı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen A.Ö. isimli yankesici tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ayakkabıları denerken harekete geçtiler! Ustalıkla çantaları çaldılar
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