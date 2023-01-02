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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Ayakkabısını alan köpeği kovalarken can verdi

Yokuş aşağı giderken bisikletinin frenlerinin tutmaması sonucu bir işyerinin duvarına çarpan ve ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammet Enes, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ayakkabısını alan köpeği kovalarken can verdi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, bir iş yerinin duvarına çarparak hayatını kaybetti.



Olay, önceki akşam saatlerinde Göl Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunun yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursta eğitim gören Muhammet Enes Kös, ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti. 13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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Ayakkabısını alan köpeği kovalarken can verdi
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