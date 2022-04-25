Haberler Yaşam Haberleri ‘Ayaklarına köle olabilir miyim’ mesajı taciz değil
Giriş Tarihi: 26.4.2022

‘Ayaklarına köle olabilir miyim’ mesajı taciz değil

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Ayaklarına köle olabilir miyim’ mesajı taciz değil

Sosyal medya fenomeni Büşra Yılmaz’a “Ayaklarına köle olabilir miyim?” diye mesaj gönderen şüpheli, üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti

İzmir'de yaşayan Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz'a sosyal medya üzerinden "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderen şüpheli, 3 yıl hapis istemiyle yargılandığı İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ve savcı, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. SABAH'a konuşan Büşra Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi. İlginç olay, geçtiğimiz yıl 1 Nisan'da İzmir'de yaşandı. A.M.K. isimli sanık, Tiktok "fenomeni" Büşra Yılmaz'a sosyal medya hesabından "Ayaklarına köle olabilir miyim?", "Ayaklarının fotoğrafını atar mısın?" şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine 1.5 milyon takipçisi bulunan Büşra Yılmaz, avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.M.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sanık hakkında cinsel taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip dava açıldı.




İTİRAF ETTİ
Sanık A.M.K., soruşturma sırasında inkâr ettiği "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajını duruşmada itiraf etti. Mesajı kendisinin attığını söyleyen A.M.K. "Görüntüyü ben atmadım" diyerek kendini savundu. A.M.K. yerel mahkemenin kararıyla cinsel taciz suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile mahkeme savcısı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

'BU KİŞİLER CEZA ALMADIKÇA KADINA YAPILAN TACİZ ARTIYOR'
MAĞDUR Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz, konu ile ilgili SABAH'a konuştu: "1.5 milyon takipçim var. Bu olayda şüpheli birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı. Sürekli olarak rahatsız etti. Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor. Bu kişiler cezalandırıldığında da bu tacizcilerden gelen tazminatları kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışan dernek ve vakıflara bağışlıyorum. Umarım bu tarz şahıslar cezalandırılır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Son dakika: Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Bu tehlike küçümsenmemeli
Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter'a dönecek mi? Açıklama geldi
Türkiye düşmanı Kati Piri, 'Gezi' kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım
Son dakika: Anlaşma sağlandı, dudak uçuklatan rakam! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ayaklarına köle olabilir miyim’ mesajı taciz değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA