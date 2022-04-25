‘Ayaklarına köle olabilir miyim’ mesajı taciz değil

İzmir'de yaşayan Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz'a sosyal medya üzerinden "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderen şüpheli, 3 yıl hapis istemiyle yargılandığı İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ve savcı, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. SABAH'a konuşan Büşra Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi. İlginç olay, geçtiğimiz yıl 1 Nisan'da İzmir'de yaşandı. A.M.K. isimli sanık, Tiktok "fenomeni" Büşra Yılmaz'a sosyal medya hesabından "Ayaklarına köle olabilir miyim?", "Ayaklarının fotoğrafını atar mısın?" şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine 1.5 milyon takipçisi bulunan Büşra Yılmaz, avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.M.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sanık hakkında cinsel taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İzmir 45. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip dava açıldı.Sanık A.M.K., soruşturma sırasında inkâr ettiği "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajını duruşmada itiraf etti. Mesajı kendisinin attığını söyleyen A.M.K. "Görüntüyü ben atmadım" diyerek kendini savundu. A.M.K. yerel mahkemenin kararıyla cinsel taciz suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile mahkeme savcısı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.MAĞDUR Tiktok fenomeni Büşra Yılmaz, konu ile ilgili SABAH'a konuştu: "1.5 milyon takipçim var. Bu olayda şüpheli birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı. Sürekli olarak rahatsız etti. Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor. Bu kişiler cezalandırıldığında da bu tacizcilerden gelen tazminatları kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışan dernek ve vakıflara bağışlıyorum. Umarım bu tarz şahıslar cezalandırılır" dedi.