Haberler Yaşam Haberleri Ayamama deresi kırmızı akınca bakanlık İSKİ tesisinde inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:10 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:30

Ayamama deresi kırmızı akınca bakanlık İSKİ tesisinde inceleme başlattı

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresinin kırmızı akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık ekipleri, İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaparak atık sudan numune aldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ayamama deresi kırmızı akınca bakanlık İSKİ tesisinde inceleme başlattı

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi renkte aktığı için gündeme gelen derede, sudaki renk değişiminin, kaçak atıklardan kaynaklandığı değerlendiriliyordu. Son olarak derenin kırmızı renkte akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri harekete geçti. İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelere başladı.

Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sularından, analiz yapılmak üzere numune aldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarında standartlara aykırı bir durum olması halinde, İSKİ'ye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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Ayamama deresi kırmızı akınca bakanlık İSKİ tesisinde inceleme başlattı
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