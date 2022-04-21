Ayamama deresi yine maviye döndü

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi renkte akıyor.





Daha önce de yeşil ve kırmızı aktığı gerekçesiyle gündeme gelen derede 6 aydan fazla süredir İSKİ'nin ıslah çalışması yürütülse de bir sonuç ele edilemiyor.





Geçen hafta da gündeme gelen renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.