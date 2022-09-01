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Giriş Tarihi: 1.9.2022 10:11

Ayamama kırmızı aktı, bakanlık İSKİ tesisini inceledi

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nin kırmızı renkte akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık ekipleri, İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı. Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sulardan, analiz yapılmak üzere numune aldı.

DHA
Ayamama kırmızı aktı, bakanlık İSKİ tesisini inceledi

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi renkte aktığı için gündeme gelen derede, sudaki renk değişiminin, kaçak atıklardan kaynaklandığı değerlendiriliyordu. Son olarak derenin kırmızı renkte akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelere başladı.


Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sularından, analiz yapılmak üzere numune aldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarında standartlara aykırı bir durum olması halinde, İSKİ'ye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.


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Ayamama kırmızı aktı, bakanlık İSKİ tesisini inceledi
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