Ayarı ve gramajı düşük altın basan şebekeye operasyon; 8 şüpheli gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş milli ziynet altını basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen planlı ve projeli çalışmalar sonucunda belirlenen 8 şüpheliye ve 14 adrese Özel Harekat Polislerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ülkemizde altın basmaya yetkili kurumların dışında, piyasaya ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basarak haksız kazanç elde ettiği ve adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla sahte milli ziynet altını basarak devleti zarara uğratan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, bin 382 adet çeyrek ebatlı Cumhuriyet milli ziynet altını, 9 adet Ata milli ziynet altını, 70 adet yarım ebatlı Cumhuriyet milli ziynet altını, 109 adet tam ebatlı Cumhuriyet milli ziynet altını, 1 adet 2,5 ebatlı (gremese) Cumhuriyet milli ziynet altını, 34 adet tam, yarım, çeyrek ve ata altın yapımında kullanılan kalıp, 1 adet hassas terazi, 1 adet mikrometre, 1 adet ısıtma makinesi, 2 adet baskı makinesi, 1 adet eritme ocağı 4 adet eritme kotası, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 141 adet 9x19 mm çapında fişek, altın ve bunların yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.