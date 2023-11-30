Ayaş domatesi dünya markası

Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" başlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yoğun çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyor. Ocak ayında TÜRKPATENT tarafından 12 coğrafi işaret başvurusu yapılırken, süreci en hızlı tamamlanan ürün Ayaş domatesi oldu. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde 3 ay süren ilan aşamasını tamamlayan Ayaş domatesi, Türkiye'nin coğrafi işarete sahip 15'inci lezzeti oldu. Müjdeli habere ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Söz verdiğimiz gibi, yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz" dedi.Emine Erdoğan ise yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun altın değerindeki topraklarından sofralarımıza ulaşan her nimet, eşsiz bir hediye. Ata yadigârı mirasımızı gelecek nesillerimize aktarmak için el birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştırmayı diliyorum" dedi. Murathan YILDIRIM / ANKARA