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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon

Emir SOMER Emir SOMER
Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon
Yunan sosyal medya fenomeninin elinde ülkesinin bayrağı ile Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi önünde provokatif açıklamalar içeren videosu büyük tepki çekti. Çirkin provokasyonla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır" dedi. Bu arada ülkesine döndüğü belirlenen provokatörün pasaportuna bir daha Türkiye'ye girememesi için "Tahdit" konuldu.

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Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon
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