Ayasofya, ziyaretçi akınına uğruyor

Trabzon'da 2013'te müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii, ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ayasofya Camii, büyük ilgi görüyor. Camide namazlarını kılan ziyaretçiler, bol bol da fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştiriyor. Ayasofya Camii'ni ziyaret eden Özden Yılmaz (35), "Her yıl tatile geliyorum. Önceliğimiz ise buraya gelip, muhteşem bir maneviyat yaşamak. Ayasofya'nın özüne döndürülmesi bizi daha da mutlu etti. Yapılan restorasyonla birlikte daha da güzel oldu" dedi. Derviş Fatih Çimşit ve Bedriye Çimşit çifti ise, "Trabzon'a gezmeye geldik. Ayasofya Camii çok güzel bir restorasyon ile özüne kavuştu. Çok mutlu olduk" dedi.