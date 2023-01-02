Ayasofya’da 2023’ün ilk namazı

Binlerce vatandaş, yeni yılın ilk sabah namazı için dün Ayasofya-i Kebir Camisi'nde buluştu. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdı. Sabah namazını Ayasofya'da kılmak için gelen vatandaşlar içeriye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık cemaat, sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı.Ayasofya Camii'nin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Orhan Çelebi , "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ayasofya'nın açılmasından çok mutluyuz, burada sabah namazı kılmaktan. Aşırı kalabalık. Ayrı bir duygu. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir maneviyat. İnşallah namazı kılmayı ümit ediyoruz. Çok kalabalık. Allah razı olsun" dedi.Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak için Hadımköy'den geldiğini belirten bir vatandaş ise, "Yılın ilk gününde burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.