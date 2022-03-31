Ayasofya’da 88 yıl sonra ilk teravih

İstanbul’da “Fethin sembolü” olarak anılan Ayasofya-i Kebir Camisi’nde, 88 yıl sonra yarın ilk teravih namazı kılınacak. 2020’de ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde, pandemi nedeniyle 2 yıldır teravih kılınamıyordu
Ramazan'da camiler, Kovid- 19 tedbirleri kapsamında teravih namazlarında cemaatinden uzak kaldı. 11 ayın sultanının coşkuyla geçirilmesini engelleyen bu mahzunluk, bu Ramazan'da yerini sevince bırakacak. Camiler, yarın yeniden teravihte cemaatiyle buluşacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınacak. 86 yılın ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan camide, teravih kılmanın şükrü eda edilecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacak.
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ...
Camide, Ramazan dolayısıyla bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Bu kapsamda, Ramazan boyunca öğle namazından önce il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerince vaaz verilecek, cuma günleri sabah ezanından önce temcid, diğer günlerde ise sela okunacak. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Ramazan'da sabah namazından önce İmam Hatip Bünyamin Topçuoğlu ve Müezzin Şükrü Asıleren, cuma namazından önce ve öğle namazından sonra İmam Hatip Ferruh Muştuer ve Müezzin İbrahim Çoban mukabele; ikindi namazından sonra ise caminin müezzinlerinden Rıdvan Akbaş ve Mehmet Hadi Duran aşrı şerif okuyacak.