Ayasofya’da buluşan gençlerden Gazze’ye dua

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yürütülen Yaz Okulu projesi kapsamında "4'üncü Ayasofya Buluşması" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirdi. İstanbul'un 39 ilçesinde, 208 okulda Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle eğitim gören yaklaşık 7 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı organizasyonda, Kuran-ı Kerim okundu ve Gazze için dua edildi. Türkiye genelinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen ve 210 bin gencin katıldığı Yaz Okulu projesi, gençlere birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı ve millî ve manevî değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. TÜGVA Yaz Okulu, İstanbul'un tarihî ve kültürel mekânlarına yapılan eğitim gezileriyle çok yönlü bir eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, her geçen yıl Yaz Okulu projesine katılımın arttığını belirtti.Ayasofya Buluşmalarının "milletin tarihten aldığı manevi mirasına sahip çıkması" olarak değerlendiren Beşinci, "Bugün burada; gözlerimizi dolduran, yüreklerimizi coşturan, kalplerimizi ısıtan bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte gençlik, işte mana, işte Ayasofya. 'Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak' demiştik. Gençliğin inancı, Ayasofya'nın ihtişamıyla buluştu; taçlı mabedimiz özgürlüğe kavuştu. Yaz Okulu gençliğimizle bu ahdimizin hakkını verdik, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce gencimizle Ayasofya'ya akın ettik. Şimdi hedef Kudüs, hedef Mescid-i Aksa" diye konuştu.erli ve yabancı turistler için çekim alanı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının üzerinden geçen 4 yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldıktan sonra yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi kabul etti. Ziyaretçi sayısı günlük ortalama 50 bin, senelik ise yaklaşık 6-7 milyonu buluyor" dedi. AA