Ayasofya’da ilk teravih coşkusu

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı, dün akşam ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılındı. Dün ilk sahura kalkılırken bugün de ilk iftar yapılacak.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ise 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılındı. Fethin sembolu olarak anılan ve 86 yılın ardından 2020'de yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 yıl gecikmeli olarak yaşanan teravih heyecanı meydana taştı. Yatsı ezanına 30 dakika kala cami tamamen doldu. Camiye giremeyen binlerce vatandaş namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu. Teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.Ramazan'ın ilk iftarı bugün yapılacak.İlk imsak vakti saat 04.14'te Iğdır'da girdi. İlk iftar da 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Ramazan'ın ilk günü son imsak saat 05.25'te İzmir'de olurken, son iftar da 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.İlk gün Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak.İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel, "Bu ayda israf ve gösterişten kaçınmaya, fitre ve zekatları vermeye özen gösterilmelidir" dedi.Ayasofya Camii, yatsı namazına yarım saat kala tamamen doldu. Binlerce kişi de Sultanahmet Meydanı'nda saf tuttu.