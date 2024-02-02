Ayaydın’dan CHP Adayı Aras’a eleştiri: Onlar kaçtılar, sorunları biz çözeceğiz

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler için saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Aydın, programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Ayaydın, çözüm önerilerini ve projelerini anlatıyor.

ONLAR KAÇTILAR

CHP'nin Muğla Adayı Ahmet Aras'a eleştiriler yönelten Ayaydın, "Size hizmet için geldim. Bodrum'un o kadar biriken sorunu var ki hiç birini çözemediler. Onlar kaçtılar ama Mehmet Tosun ile birlikte geldik bize nasip olursa sizin her sorununuzu biz çözeceğiz. Suyu biz getireceğiz, yollarınızı biz yapacağız, kanalizasyonları biz onaracağız. Denizi biz temizleyeceğiz çünkü Bodrum halkı her şeyin üzerinde yüksek kaliteye, yüksek standartlara layık insanlardır sizler için buradayız" dedi.