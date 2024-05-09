‘Ayazlar’ suç örgütü çökertildi

Antalya Jandarma Komutanlığı; yaptığı çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 9 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medyadan, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" açıklamasında bulundu. Suç örgütünün; bölgedeki işletmelerden zorla para istedikleri, vermeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları belirlendi. Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları tespit edildi.