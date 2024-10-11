AYBÜ dünyaya açılıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Özbekistan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihinde çevrim içi toplantı düzenlendi.

Türk Özbek Hukuk Araştırma Merkezi (Taşkent) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Tatar'ın moderatörlüğünde sürdürülen söz konusu toplantı, Dekan Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Odabaş, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) Müdürü Öğr. Gör. Bünyamin Oğuz; Özbekistan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ismailova Gulnoza Saydiganikhodjaevna, Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Arapov Sherzod, Uluslararası Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Tashev Farrukh Muzaffarovich'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda, iki üniversite arasında geliştirilebilecek akademik ve idari işbirlikleri, organize edilebilecek akademisyen ve öğrenci değişim programları ele alınmıştır. İki üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmek için istişarelerin devam etmesi ve alan bazında çalışma grupları kurulması hususunda anlaşmaya varılarak toplantı sonlandırıldı.