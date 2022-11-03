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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Aycan’a yeni protez

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Aycan’a yeni protez
Gaziantep'te 2016'da DEAŞ'ın bir düğüne yaptığı ve 57 kişinin öldüğü saldırıda bir ayağını kaybeden 11 yaşındaki Aycan Yağız, belediyenin Ortez Protez Atölyesi'nde yapılan yeni proteziyle yürümeye başladı. Şahinbey ilçesinin Beybahçe Mahallesi'nde sokakta yapılan Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin 20 Ağustos 2016'daki kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 41'i çocuk, 57 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Patlamada sol ayağını kaybeden Aycan Yağız, 5 yaşından beri kullandığı protezi deforme olunca yeni protez için arayışa girdi. Aile, Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ortez Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi'ne başvurdu. Başvurunun ardından Aycan Yağız için el işçiliği ile yapılan ayak ve bacak protezi yenilendi. Protezi yenilendiği için mutlu olan Aycan Yağız, "Ayağımı kaybettiğim olayı çok hatırlamıyorum, o zaman küçüktüm. 6 yıldır protez kullanıyorum. Daha önceki protezlerimi il dışında yaptırmak zorunda kalıyorduk. Bu da bizim için maliyet, zaman kaybı oluyordu. Şimdi burada protezimi yaptırdığım için çok mutluyum" diye konuştu.

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Aycan’a yeni protez
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