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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Ayça’nın organları 3 kişiye hayat oldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ayça’nın organları 3 kişiye hayat oldu
Üniversite öğrencisi Ayça Bektaş (21), tatilini geçirmek için Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ailesinin yanına geldi. Baba Yusuf Bektaş (48), pazartesi günü eşi Seval Bektaş (48) ve kızıyla gezmeye giderken araçları Şehitler Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere ve bir ağaca çarptı. Bektaş çifti hafif yaralı kurtulurken, arka koltukta sıkışan kızları ise ağır yaralandı.



Ayça hastanedeki 4 gün süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşince, ailesi organlarını bağışladığı için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekipler, Ayça'nın karaciğeri ile iki böbreğini aldı. Karaciğeri uçak ile Antalya'ya götürülürken, böbrekleri ise Bursa'da organ bekleyen hastalara nakledildi.

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Ayça’nın organları 3 kişiye hayat oldu
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