Haberler Yaşam Haberleri Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
Giriş Tarihi: 6.3.2022 21:11 Son Güncelleme: 6.3.2022 22:15

Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını

ABBAS ÇAKAR
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını

Ayçiçek yağı ile ilgili ortaya atılan ithalat krizi ve zam söylentisi üzerine, bazı marketlerin ürünleri raflardan toplayarak  depolara koyduğuna dair vatandaştan gelen şikayetler üzerine denetimler başladı. Kocaeli Darıca İlçesinde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, stokçuluk yaptıkları tespit edilen 10 markete ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelerden ithalat yapılamaması, yağ sektöründe endişeye neden oldu. Sosyal medyada ''Ayçiçekyağı", "Sıvıyağ" ve " Kıtlık'' gibi konular açılarak pek çok market ismi etiketlenince, vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı marketler fiyatlara zamn uygularken, bazıları ise ürünleri raflardan kaldırarak depolara doldurdu.

Bu konu ile ilgili olarak yapılan şikayetlerinde sosyal medyada gündem olması üzerine, Ülke genelinde denetimler başladı. Kocaeli'nde de zam yapılacağı spekülasyonları üzerine raflardakı ürünleri depolara kaldıran veya ürünleri fahiş fiyatlardan satan olup olmadığının tespiti için denetimler yapıldı.

VATANDAŞLARIMIZI FIRSATÇILARA YEDİRMEYECEĞİZ

Kocaeli'nde gerçekleştirilen denetimler ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Darıca İlçesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık sosoyal medya hesabından, ilçede gerçekleştirdikleri denetimlere ait sonuçları verdi.

Bıyık, "Vatandaşlarımızı, fırsatçılara yedirmeyeceğiz" başlığı ile yapmış olduğu paylaşımda, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde 19 Markette yaptığı inceleme sonucunda 10 markette raflarında satışta olmadığı ancak yapılan denetimlerde depolarında spot ürün olarak tutulduğu tespit edilmiş olup tutuanak tutulmuştur" ifadelerini kullandı ve denetimlere ait fotoğrafları paylaştı.

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Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
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