Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelerden ithalat yapılamaması, yağ sektöründe endişeye neden oldu. Sosyal medyada ''Ayçiçekyağı", "Sıvıyağ" ve " Kıtlık'' gibi konular açılarak pek çok market ismi etiketlenince, vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı marketler fiyatlara zamn uygularken, bazıları ise ürünleri raflardan kaldırarak depolara doldurdu.