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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Ayda 250 hasta transferi yapılıyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ayda 250 hasta transferi yapılıyor
Kâğıthane Belediyesi hasta nakil ambulansları ile poliklinik muayenesine giden yatalak hastalara ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Yatağa bağlı olup poliklinik randevusu almak isteyen vatandaşlar 10 gün önceden Kâğıthane Belediyesi'nin hasta nakil hattını arayarak hizmetten yararlanabiliyor. Yatağa bağımlı olan hastalar uzman sağlık personelleri yardımıyla poliklinik muayenelerine hasta nakil ambulansları ile götürülüyor. Hastane işlemleri bittiğinde de vatandaşların evlerine geri dönüşü yine Kâğıthane Belediyesi hasta nakil ambulanslarıyla sağlanıyor. Kâğıthane Belediyesi ayda ortalama 250 hasta transferi gerçekleştiriyor.

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Ayda 250 hasta transferi yapılıyor
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