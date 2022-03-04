Aydem Enerji, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydem Enerji kadın ve erkeğin sosyal ve iş hayatındaki yerlerinin dengelenmesi konusunda Aydem Eşit Hayat inisiyatifiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Aydem Eşit Hayat projesi kapsamında iç eğitmenler aracılığıyla tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor. İşe alım süreçlerinde eşit yetenek havuzları oluşturuyor, çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimleri hayata geçiriliyor ve fiziki alanlarını eşitlikçi bakış açısıyla yeniden düzenliyor.

Bu konuda çalışmalarına bir yenisini katan Aydem Enerji, BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi İdris Küpeli, ayrımcılığın her türüne olduğu gibi cinsiyet temelli ayrımcılığa da karşı olduklarını belirterek, "Aydem Enerji çatısı altında görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın her kademede sayısını artırmaya, kadın gücünü ekonomiye, toplumsal yaşama ve kalkınmaya kazandırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.