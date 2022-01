Ayder Festivali şenliklerle devam ediyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder yaylasında düzenlenen Ayder Festivali bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği ediyor. 14.kez düzenlenen festivale katılımın fazla olmasıyla beraber ortaya renkli görüntüler çıktı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden kayak yapan insanlar karın keyfini çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı ağırlayan Ayder Festivali, gece saatlerinde yapılacak olan Dj gösterisi ile sona erecek.

Ayder yaylasının Rize için çok önemli bir yer olduğunu dile getiren İsmail Yıldırım "Ayder yaylası Rize için vazgeçilmez bir yer. Burası her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Burada her yaştan, her milletten insan görebilirsiniz. Buraya gelen insan stresten uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.