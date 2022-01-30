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Giriş Tarihi: 30.1.2022 12:57 Son Güncelleme: 30.1.2022 13:30

Ayder Festivali şenliklerle devam ediyor

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Ayder Festivali şenliklerle devam ediyor

Ayder yaylasında düzenlenen festival 2. gününde de renkli gösterilere ev sahipliği ediyor. Binlerce kişinin katıldığı festivalde en çok ilgi çeken etkinlik ise kayak yapmak oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder yaylasında düzenlenen Ayder Festivali bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği ediyor. 14.kez düzenlenen festivale katılımın fazla olmasıyla beraber ortaya renkli görüntüler çıktı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden kayak yapan insanlar karın keyfini çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı ağırlayan Ayder Festivali, gece saatlerinde yapılacak olan Dj gösterisi ile sona erecek.

Ayder yaylasının Rize için çok önemli bir yer olduğunu dile getiren İsmail Yıldırım "Ayder yaylası Rize için vazgeçilmez bir yer. Burası her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Burada her yaştan, her milletten insan görebilirsiniz. Buraya gelen insan stresten uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Ayder Festivali şenliklerle devam ediyor
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