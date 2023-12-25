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Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:02 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:08

Ayder'de kartpostal görüntüler oluştu

Doğu Karadeniz bölgesinde yağan kar etkisini gösterdi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder yaylasında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Ayder’de kartpostal görüntüler oluştu

Yağan kar yağışıyla birlkte Artvin'de 137, Gümüşhane'de 101, Rize'de 102 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdare Ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.
Gümüşhane'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez'de 20, Kelkit'te 40, Köse'de 7, Kürtün'de 6 ve Şiran'da 28 olmak üzere toplam 101 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

20 köy yolunun kapalı olduğu Merkez ilçede 5 araç, 10 personelle karla mücadele çalışmaları devam ederken, 40 köy yolunun kapalı olduğu Kelkit'te ise 4 araç ve 9 personelle çalışmalar sürdürülüyor. 28 köy yolunun kapalı olduğu Şiran'da 7 araç, 13 personelle karla mücadele çalışmalarına hız kazandırılırken, 7 köy yonun kapalı olduğu Köse'de 1 araç, 2 personelle, 6 köy yolunun kapalı olduğu Kürtün'de ise 2 araç ve 3 personelle çalışmalar devam ediyor. Torul ilçesinde ise kapanan herhangi bir köy yolu bulunmazken, il özel idaresine bağlı ekipler tarafından 2 araç ve 4 personelle köy yollarında ki temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 101 köy yolunda, İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik verilerek, 21 iş makinesi ve 41 personel ile birlikte karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerden itibaren başlandı.

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Ayder'de kartpostal görüntüler oluştu
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