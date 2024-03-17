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Giriş Tarihi: 17.3.2024 10:31 Son Güncelleme: 17.3.2024 10:37

Aydın, “Bahçecik Cezaevi'nin arazisi kültür, sanat ve spor alanlarına” dönüşecek

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bahçecik mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Aydın, “Bahçecik Cezaevi’nin arazisi kültür, sanat ve spor alanlarına” dönüşecek

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bahçecik mahallesinde vatandaşlarla buluştu Bahçecik Mahallesi'nde önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Aydın, "Şehrin gelişimi ile birlikte merkezi alanda sıkışan cezaevinin yerini yeniden Büyükşehir Belediyemizle birlikte projelendirileceğiz. Bu alan kültür, sanat ve spora hizmet edecek donatılarla şehre kazandırılacak"

Vatandaşların hayat bulacağı projeleri önemsediğini belirten Aydın, "Ortahisar ilçemizde halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerine önem vereceğiz. Ortahisar'ın içinden yetişen, teknik eleman bir isim olarak ilçemize ve şehrimize katkı sunma amacındayız. Ortahisar Belediyemizde Ahmet Metin Genç Başkanımızın yaptığı başarılı hizmetlerin devamını sürdüreceğiz. Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek takdir görecek projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

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Aydın, “Bahçecik Cezaevi'nin arazisi kültür, sanat ve spor alanlarına” dönüşecek
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