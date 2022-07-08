Haberler Yaşam Haberleri Aydın bayram namazı saati! 2022 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:04 Son Güncelleme: 8.7.2022 11:15

Aydın bayram namazı saati! 2022 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban bayramının yaklaşmasıyla vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Müslüman âlemi “Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?” Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bayramın birinci günü dolayısıyla camilere akın edecek olan Müslüman âlemi Diyanet İşleri tarafından resmi site üzerinden yayınlanan namaz saatleri açıklamasını araştırıyor. Peki, Aydın’da  bayram namazı saat kaçta? İşte Bayram’ın ilk günü 9 Temmuz 2022 Aydın kurban bayramı namaz saati!

Aydın bayram namazı saati! 2022 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi Kurban bayramının coşkusuyla doldu taştı. Bayram namazı 9 Temmuz 2022'de islam dünyası tarafından coşkuyla idrak edilecek. Şimdiden ''Artvin'de bayram namazı saat kaçta?'' sorusu internette aratılmaya başlandı.. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden duyurduğu il il Kurban Bayramı namaz saatleri duyuruldu. İşte 9 Temmuz 2022 Antalya Bayram namazı saati…

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Aydın Bayram namazı saati;

Aydın'da bayram namazı bu yıl 06.28'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâti- ha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra oku- nur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitre- den, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okuma- ları vâciptir.

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Aydın bayram namazı saati! 2022 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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