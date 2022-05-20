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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Aydın, Diyarbakır ve İzmir’de 3 kadın cinayeti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Aydın, Diyarbakır ve İzmir’de 3 kadın cinayeti
Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çiçek ile 35 yaşındaki eşi Zehra Çiçek arasında evde tartışma çıktı. Mehmet Çiçek, silahıyla Zehra Çiçek'e ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Gözaltına alınan Mehmet Çiçek'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ise 23 yaşındaki E.T., 21 yaşındaki eşi Şule A.T. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldı. Bir çocuk annesi kadın, annesinin yanına yerleşti. Dün akşam kayınvalidesinin evine gelen E.T., tartıştığı eşini mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. E.T. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Şule A.T. hayatını kaybetti. E.T. kısa süre sonra polisin operasyonuyla yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde de Ş.T. (69) ile eşi Nurel T. (61) arasında otobüs durağında tartışma çıktı. Ş.T.'nin bıçakla yaraladığı Nurel T. kaldırıldığı hastanede öldü.

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Aydın, Diyarbakır ve İzmir’de 3 kadın cinayeti
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